РИАМО – 15 авг. В Сети разместили список экипажа экстренно севшего лайнера в Подмосковье, в результате инцидента в больницу доставили 23 человека, сообщает РЕН ТВ.

Вылетевший из аэропорта «Жуковский» пассажирский самолет Airbus А-321 компании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в поле в Раменском городском округе в районе деревни Рыбаки. На борту находилось 226 человек, из них шесть детей. Всех пассажиров эвакуировали, 10 человек обратились за медпомощью. Возбуждено уголовное дело. Причиной задымления правого двигателя самолета стало попадание в него птиц.

Пилоты сумели посадить самолет «на брюхо», по предварительным данным, в результате авиапроисшествия пострадали 23 человека.

Командир воздушного судна – Дамир Юсупов;

второй пилот – Георгий Мурзин;

бортпроводник – Надежда Вершинина;

бортпроводник – Дмитрий Гончаренко;

бортпроводник – Алия Слякаева;

бортпроводник – Яна Ягодина.

ВИДЕО с места экстренной посадки лайнера в Подмосковье>>