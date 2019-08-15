РИАМО - 15 авг. В Москве в период перекрытия Сокольнической линии метро для компенсационных автобусов выделили 16 километров полос, эти участки закрыты для обычных автомобилей, сообщил журналистам в четверг советник директора ГБУ «МосТрансПроект» Алексей Пасынский.

«Вдоль трассы метрополитена будут работать два компенсационных маршрута КМ-1 и КМ-2. Первый будет работать с интервалом менее 1 минуты, второй — раз в две минуты. Автобусы будут большого и особо большого класса», - сказал Пасынский.

Он пояснил, что для обеспечения бесперебойности перевозок будет перекрыта часть улично-дорожной сети, трасса маршрутов будет отделена выделенной полосой, будет порядка 16 километров выделенных полос. Всего будет более 180 автобусов.

«Вдоль трассы компенсационных маршрутов выставлены информационные щиты, кроме того, у закрытых станций будут дежурить сотрудники транспортного комплекса», - заключил Пасынский.

С 18 по 24 августа включительно для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Ограничения нужны, чтобы закончить проходку юго-западного участка строящейся Большой кольцевой линии метро.