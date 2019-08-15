РИАМО – 15 авг. В Солнечногорском городском округе на трассе М-10 автомобиль столкнулся с грузовиком «КамАЗ», в результате аварии пострадал водитель легковушки, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 14 августа в 23:50 на 35-м километре федеральной автодороги.

«Автомобиль «Лада» совершил попутное столкновение с остановившимся для поворота грузовиком «КамАЗ»», — отмечается в материале.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.