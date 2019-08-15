РИАМО - 15 авг. Пользователи Twitter поделились эмоциями от экстренной посадки в Подмосковье пассажирского лайнера Airbus А-321, летевшего из Жуковского в Симферополь.

В четверг утром самолет компании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку посреди кукурузного поля в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа. На борту находилось 226 человек, из них шесть детей, всех пассажиров эвакуировали и доставили в аэропорт «Жуковский». С пассажирами работают психологии МЧС. 23 человека госпитализировали в больницу.

«Ваш пилот крутой, посадил самолет лучше, чем Дензел Вашингтон в фильме «Экипаж», — написал юзер Минимальное напряжение.

О пилотах-героях высказался и Алексей Асташин.

«Тут только пилотам нужно быть благодарным, богу пусть остальные семь миллиардов будут благодарны, за то, что не летели в том самолете, который мог разбиться», — написал пользователь.

Юзер Дегтярев Леонид опубликовал фото пилота самолета.

«Вот этот парень спас сегодня 233 жизни, включая свою. На фото КВС Airbus 321 пилот Дамир Юсупов, он родом из Екатеринбурга. Дамир посадил тяжеленную машину с отказавшими двигателями, полными баками и убранным шасси, в кукурузном поле», — написал Дегтярев.

Многие пользователи поздравляли пассажиров со «вторым днем рождения».

«Это вы в Раменском что ли? С днюхой, естественно, поздравляю. Если вдруг захотите отметить, то там отличный, кстати, историко-художественный музей», — написал пользователь HELO под фотографией самолета в Twitter.

Юзер cartoonist считает инцидент «крутым эпизодом в жизни».

«Я представляю эти чувства: все, падаешь, то, о чем слышал раньше, читал в новостях, теперь это прямо сейчас с тобой, последние секунды жизни, чудовищный страх, а потом ты покидаешь самолет живым... – крутой эпизод в жизни. Поздравляю!», — написал пользователь.

Представитель пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии» ранее сообщил, что пассажирский лайнер вынужденно приземлился из‑за попадания птиц в двигатель.

Транспортная прокуратура уже начала проверку по факту инцидента. СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).