РИАМО – 15 авг. В больницу доставили 23 пассажиров самолета, который утром в четверг экстренно приземлился в поле в Раменском городском округе, медики диагностировали у большинства легкие травмы, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В результате аварийной посадки самолета 23 человека доставлены в Раменскую центральную больницу в удовлетворительном состоянии с легкими травмами, в том числе девять детей и одну беременную женщину, которая после обследования была отпущена», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что одна пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

«Угрозы для жизни нет, врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. В настоящий момент в больнице остается 22 человека», – подчеркнул представитель пресс-службы.

Вылетевший из аэропорта «Жуковский» пассажирский самолет Airbus А-321 компании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в поле в Раменском городском округе в районе деревни Рыбаки. На борту находилось 226 человек, из них шесть детей. Всех пассажиров эвакуировали, 10 человек обратились за медпомощью. Возбуждено уголовное дело.

Причиной задымления правого двигателя самолета стало попадание в него птиц.