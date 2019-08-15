РИАМО - 15 авг. В субботу и воскресенье в Москве и Подмосковье пройдут кратковременные дожди, температура воздуха будет варьироваться от 19 до 21 градуса, в пятницу возможна гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду, сообщила РИАМО ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В ближайшие дни в Москве и области прогнозируется колебание температуры около и выше нормы. Пройдут дожди. Преобладающее направление воздушных потоков над европейской частью России будет южным и юго-западным. Вместе с ними в Московский регион будут распространяться теплые воздушные массы. В пятницу и выходные облачность ограничит дневные показатели термометра», - сказала Макарова.

Она добавила, что в пятницу и на протяжении выходных температура в Московском регионе будет около нормы и составит 19-21 градус. Ночи при этом будут теплыми, столбик термометра зафиксируется на отметке 13-15 градусов.

Все три дня ожидаются осадки. В пятницу возможна гроза. Суббота также будет дождливой, в воскресенье пройдут кратковременные дожди.