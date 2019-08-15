РИАМО - 15 авг. Практически все пассажиры экстренно севшего в поле в Раменском округе авиалайнера «Уральских авиалиний» уже находятся в аэропорту, сейчас с ними работают психологи МЧС, сообщил РИАМО специалист по связям с общественностью аэропорта Алексей Игнатенко.

«Это предусмотрено регламентами. С теми, кого уже доставили в аэропорт, работают сотрудники психологической помощи МЧС РФ. Им выделили территорию в стерильной зоне аэропорта, там сейчас собирают всех пассажиров», – сказал Игнатенко.

Он добавил, что после осмотра пассажиров и оказания им помощи будет решаться вопрос об их отправки в место назначения.

«Сначала необходимо убедиться, что со всеми, кто прибыл в аэропорт, все нормально в физическом и психологическом плане. После этого авиакомпания в индивидуальном порядке выясняет как людям будет лучше. Кто-то захочет вернуть деньги, кто-то захочет отравиться в место назначения, для них будут подготовлены места в других самолетах. В любом случае, пассажиров никто не бросит», – добавил собеседник агентства.

Вылетевший из аэропорта «Жуковский» пассажирский самолет Airbus А-321 компании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в поле в Раменском городском округе в районе деревни Рыбаки. На борту находилось 226 человек, из них шесть детей. Всех пассажиров эвакуировали, 10 человек обратились за медпомощью. Возбуждено уголовное дело.

Причиной задымления правого двигателя самолета стало попадание в него птиц.