РИАМО – 15 авг. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли в Одинцовском и Можайском городских округах, они не представляют угрозы для жизнедеятельности, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 11:30 14 августа поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: Одинцовский городской округ, между улицей Северная и автодорогой Северный обход. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», – говорится в сообщении.

Также по одному боеприпасу нашли в деревне Новинки и в лесном массиве рядом с деревней Артемки. Все боеприпасы будут утилизированы.