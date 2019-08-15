РИАМО – 15 авг. Самолет, следующий рейсом Москва – Самара, готовится к экстренной посадке в столичном аэропорту «Шереметьево», причиной стал отказ гидросистемы, передает ТАСС.

«В «Шереметьеве» готовится к аварийной посадке самолет рейсом Москва – Самара. По предварительной информации, на борту отказала гидросистема», – сообщил источник в экстренных службах.

Самолет принадлежит компании Global Jet. На его борту находятся три члена экипажа и четыре пассажира. К месту ЧП следуют 14 автоцистерн.