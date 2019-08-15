РИАМО – 15 авг. Пассажиры самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил экстренную посадку в поле в Раменском городском округе, доставили в аэропорт «Жуковский», где им будет оказана психологическая помощь, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы воздушной гавани.

Утром в четверг пассажирский самолет Airbus А-321 компании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в поле в Раменском городском округе в районе деревни Рыбаки. Лайнер вылетел из аэропорта «Жуковский» в Симферополь. На борту находилось 226 человек, из них шесть детей. Всех пассажиров эвакуировали.

«По моей информации, пассажиры уже доставлены на территорию аэропорта. Сейчас их размещают у нас в специальной отведенной зоне. С ними начинают работать специалисты, в том числе сотрудники МЧС, психологических служб», – сказал собеседник агентства.

Сотрудник воздушной гавани подчеркнул, что пассажиры индивидуально будут выбирать, когда им удобно вылететь в Симферополь, в том числе они смогут вернуть деньги за билет.