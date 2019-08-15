РИАМО – 15 авг. Причиной задымления правого двигателя самолета, совершившего экстренную посадку в поле в Раменском городском округе, стало попадание птиц в работающую технику, пожара на борту в результате инцидента не возникло, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии».

«На рейсе U6178 Жуковский – Симферополь при вылете из «Жуковского» произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку. Экипаж и пассажиры не пострадали. Пожара на борту не возникло», – сказал собеседник агентства.

В Раменском городском округе в районе деревни Рыбаки утром в четверг пассажирский самолет Airbus А-321 экстренно приземлился в поле. Лайнер вылетел из аэропорта «Жуковский» в Симферополь. На борту находилось 226 человек, из них шесть детей. Всех пассажиров эвакуировали.

К месту авиапроисшествия направили восемь автобусов, которые будут доставлять людей в аэропорт «Жуковский».

Транспортная прокуратура уже начала проверку по факту инцидента. СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).