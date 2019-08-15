РИАМО -15 авг. В Сети разместили видеоролик с места аварийной посадки лайнера Airbus А-321 в Раменском городском округе, видео снял один из пассажиров самолета, сообщает РЕН ТВ.

В четверг утром пассажирский самолет Airbus А-321 компании «Уральские авиалинии» экстренно приземлился в поле в Раменском городском округе в районе деревни Рыбаки. Лайнер вылетел из аэропорта «Жуковский» в Симферополь. На борту находилось 226 человек, из них шесть детей. Всех пассажиров эвакуировали.

Так, на записи видно, что самолет, направлявшийся из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, совершил экстренную посадку посреди кукурузного поля. Люди ведут себя спокойно, эвакуация прошла в штатном режиме.

По данным подмосковного управления МЧС РФ, 10 человек обратились за помощью к медикам, среди обратившихся трое детей.

К месту ЧП направили восемь автобусов, которые будут доставлять людей в аэропорт «Жуковский».

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиаинцидента. СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).