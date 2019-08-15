РИАМО - 15 авг. Перед поступлением ребенка в первый класс важно познакомить его со школой и ее помещениями, накануне 1 сентября родителям не стоит рассказывать детям про взрослую жизнь, а лучше поделиться своим опытом, сообщил РИАМО детский психолог психологического центра на Волхонке Максим Прохоров.

«Дошколятам желательно походить в подготовительный класс. Как минимум он должен побывать в школе, чтобы знать где туалет, где столовая и так далее. Это формальные вещи, но они очень важны, потому что мы боимся неизвестности. Показать школу ребенку перед поступлением так же важно, как и остальные психологические аспекты», - сказал Прохоров.

Он добавил, что перед первым днем ребенка в школе стоит не запугивать его речами о взрослой жизни, а поделиться своим положительным опытом.

«Если говорить о психологических вещах, то я часто встречаю детей, которые зачем-то запуганы родственниками, которые говорят: «Ты уже теперь не ребенок, уже не поиграешь, теперь все серьезно». После таких разговоров дети думают, что школа – это адское место. В первую очередь нужно снизить тревогу. Если ребенок спрашивает, мы ему отвечаем честно, обязательно делимся своим опытом в позитивных тонах», - заключил Прохоров.