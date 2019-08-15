РИАМО – 15 авг. В Московской области, где в поле пассажирский самолет Airbus А-321 совершил аварийную посадку, дежурят 20 бригад скорой помощи и два вертолета, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

В Раменском городском округе в районе деревни Рыбаки в четверг утром пассажирский самолет Airbus А-321 совершил экстренную посадку в поле. Борт вылетел из аэропорта «Жуковский» в Симферополь. На борту находилось 226 человек, из них шесть детей, все люди из самолета эвакуированы. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

«На месте дежурят 20 бригад скорой помощи, четыре бригады Центра медицины катастроф и два вертолета. Вся помощь оказывается на месте, при необходимости людей госпитализируют на полное обследование», – заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что все ближайшие больницы готовы принять пострадавших.