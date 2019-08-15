РИАМО - 15 авг. Уголовное дело возбудили по факту экстренной посадки в Раменском округе пассажирского самолета Airbus А-321, который направлялся из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Утром в четверг пассажирский самолет Airbus А-321 компании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в поле в Раменском городском округе в районе деревни Рыбаки. Лайнер вылетел из аэропорта «Жуковский» в Симферополь. В самолете находилось 226 человек, включая шесть детей. Всех пассажиров эвакуировали, 10 человек обратились за медпомощью. Причиной посадки стало задымление в двигателе, прибывшие пожарные его оперативно ликвидировали.

«По факту жесткой посадки пассажирского самолета, следовавшего рейсом Москва – Симферополь, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», – говорится в сообщении.

В настоящий момент на месте авиапроисшествия работает следственная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.

Транспортная прокуратура организовала проверку в связи с аварийной посадкой борта.

По данным СМИ, в правый двигатель самолета попала птица, после чего он задымился.