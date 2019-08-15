В Раменском городском округе в районе деревни Рыбаки пассажирский самолет Airbus А-321 совершил экстренную посадку в поле. Борт вылетел из аэропорта «Жуковский» в Симферополь. На борту воздушного судна находилось 226 человек, включая шесть детей.
Всех пассажиров удалось эвакуировать. Погибших нет, за медицинской помощью обратились 10 человек.
Нас эвакуируют, ребят, я благодарен пилотам не меньше, чем богу, и то, что мы аварийно сели, а не упали это хорошо, но я не силен в терминологии, мне приятны слова людей, которые рады, что мы остались живы, спасибо— романтика окраин (@artemiyplk) August 15, 2019
Причины и обстоятельства инцидента в настоящий момент устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
У совершившего в Жуковском жесткую посадку самолета отвалился двигатель: Двигатель самолета Airbus A-321, который экстренно приземлился в районе аэропорта Жуковский, отвалился при посадке. Отмечается, что двигатель отвалился на три метра. Сам борт не загорелся, добавили там. На…— Харистер Семен (@haristery) August 15, 2019
Пилоты: отлично выполняют свою работу и сажают самолет в поле, посадка жесткая, но все целы— Элен дэ лень (@elen_de_len) August 15, 2019
Пассажиры и СМИ: самолет, который УПАЛ!
Вспоминается катастрофа с сурджетом. Там пилоты умудрились разбить самолет на взлетной полосе, а тут профессионализм пилотов помог посадить самолет в поле, да еще и с полными баками, и без жертв. Вспоминается выражение: "Дело было не в бабине, раз**ебай сидел в кабине!"— Дмитрий Цукерман™ (@RedMordor) August 15, 2019
В настоящий момент на месте авиапроисшествия работает следственная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.
Пилоты - герои!!! Распирает С утра!! Это просто кайф.— denst (@denst2006) August 15, 2019
Самолёт после взлета, с полными баками!! Герои!!
10 человек обратились за медпомощью после экстренной посадки самолета в Подмосковье>>
Самолет сел в поле возле Раменского, и никто серьезно не пострадал. Иначе как чудом это назвать нельзя.— ЧелябинскийНефильтрованный (@dennydynamo) August 15, 2019
это один из пилотов Дамир Юсупов. Он не только с своим коллегой благополучно посадил самолёт, но и руководил эвакуацией до приезда экстренных служб! pic.twitter.com/VCIEWME7gZ— Пшеничная Елена (@pshenichnaya66) August 15, 2019
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии