РИАМО – 15 авг. К месту аварийной посадки самолета в Раменском городском округе направили восемь автобусов, на которых пассажиров доставят в аэропорт «Жуковский», на борту Airbus А-321 находилось 226 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Утром в четверг пассажирский самолет Airbus А-321 компании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в поле в Раменском городском округе в районе деревни Рыбаки. Лайнер вылетел из аэропорта «Жуковский» в Симферополь. На борту находилось 226 человек, из них шесть детей. Всех пассажиров эвакуировали.

«К месту жесткой посадки самолета направлены восемь автобусов, на которых все пассажиры будут доставлены в аэропорт «Жуковский», – говорится в сообщении.

Десять пассажиров обратились за медицинской помощью. К ликвидации ЧС привлекли 37 единицы техники и 95 человек.

Транспортная прокуратура организовала проверку в связи с аварийной посадкой борта. на место ЧП выехал заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев.