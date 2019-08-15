РИАМО - 15 авг. Дворник из подмосковного Воскресенска Светлана Бодрова в силу своей финансовой неграмотности оказалась втянута в аферу с выводом активов Судостроительного банка, женщина выступила в качестве номинального руководителя подставной компании, сообщил РИАМО сотрудник департамента общественных связей ГК «Агентство по страхованию вкладов».

Ранее издание «Воскресенские деловые новости» сообщало, что по решению суда обычный дворник с зарплатой в 15 тысяч рублей должна выплатить 2 миллиарда рублей Агентству по страхованию вкладов.

Около трех лет назад Светлана Бодрова, пытаясь устроиться на работу курьером, подписала договор, согласно которому стала директором и учредителем фирмы «Реалити Плюс». Вдобавок женщина подписала кредитный договор компании с Судостроительным банком на многомиллионную сумму в долларах и стала поручителем по кредиту. Как призналась пострадавшая, из-за плохого зрения она не видела, что подписывает. Когда банк лопнул, права востребования долгов перешли к Агентству по страхованию вкладов. АСВ обратилось в суд и выиграло его.

«На данный момент в Агентство поступила информация о подаче Светланой Бодровой заявления об отмене заочного решения Дорогомиловского суда от 14 марта 2016 года в связи с тем, что она не знала дату и время судебного заседания, на котором было принято решение по делу. В случае удовлетворения данного заявления исполнительное производство в отношении Бодровой будет прекращено. Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что Бодрова документы о получении кредита не подписывала, в удовлетворении исковых требований банка судом будет отказано», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в этом случае АСВ будет добиваться привлечения к уголовной и субсидиарной ответственности лиц, виновных в хищении средств Судостроительного банка посредством выдачи кредита ООО «Реалити Плюс».

«При осуществлении конкурсного производства в кредитных организациях Агентство часто сталкивается с ситуациями, когда руководители и собственники банков-банкротов пытаются скрыть имущество банков, оформив его на подставных юридических или физических лиц. Физические лица также зачастую привлекаются ими в качестве номинальных директоров и поручителей по кредитам подконтрольным «техническим» компаниям при хищении денежных средств банков. В силу своей финансовой неграмотности некоторые граждане не осознают последствий участия в подобных аферах», - отметил собеседник агентства.

По его словам, история Светланы Бодровой, которую использовали в мошеннической схеме вывода активов Судостроительного банка, стала показательным примером.

Собеседник агентства рассказал, что летом 2013 года Светлана Бодрова работала курьером у группы физических лиц, по указанию которых она подписывала различные документы и регистрировала на свое имя компании, сдавала документы на регистрацию в налоговую инспекцию, а также в различные банки для открытия расчетных счетов, включая Судостроительный банк. Подписывая такие документы, Бодрова возложила на себя обязанности номинального руководителя – генерального директора ООО «Реалити Плюс».

В декабре 2014 года Судостроительный банк предоставил компании ООО «Реалити Плюс» кредит на сумму 28 миллионов долларов под поручительство, оформленное на Светлану Бодрову. В апреле 2015 года Арбитражный суд признал Судостроительный банк банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложили на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

«Агентством проведена судебная работа по взысканию долга с его должников. Так как обязательства ООО «Реалити Плюс» по кредиту были обеспечены поручительством от имени Бодровой, Дорогомиловский районный суд Москвы в марте 2016 года вынес заочное решение о взыскании солидарно с заемщика и поручителя задолженности по выданному банком кредиту в размере 32,2 миллиона долларов США (включая задолженность по процентам и пени за просрочку), начато исполнительное производство», - уточнил собеседник агентства.

По его словам, позднее в ходе конкурсного производства были вскрыты факты выдачи Судостроительным банком кредитов подставным юридическим лицам, включая ООО «Реалити Плюс», которые явились предметом расследования ряда уголовных дел, возбужденных в том числе в отношении бывшего руководства банка. В ходе предварительного следствия было установлено, что кредиты выдавались техническим компаниям по заведомо подложной финансовой (бухгалтерской) отчетности с целью хищения средств банка.

РИАМО также обратилось за комментарием по ситуации с долгом Светланы Бодровой в управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области. В официальном ответе ведомства отмечается, что на основании исполнительного документа, выданного судом, в УФССП России по Московской области в отношении должницы возбуждено исполнительное производство, однако материалы исполнительного производства доступны только должнику и взыскателю, поскольку содержат персональные данные.