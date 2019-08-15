РИАМО - 15 авг. Транспортная прокуратура организовала проверку в связи с аварийной посадкой самолета Airbus А-321 в Подмосковье, на место ЧП выехал заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Пассажирский самолет Airbus А-321 совершил аварийную посадку в Раменском городском округе в районе деревни Рыбаки из-за задымления в правом двигателе. Борт вылетел из аэропорта «Жуковский» в Симферополь. На борту воздушного находилось 226 человек, включая шесть детей. Всех пассажиров удалось эвакуировать. Погибших нет, за медицинской помощью обратились 10 человек.
«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с аварийной посадкой воздушного судна авиакомпании «Уральские авиалинии». Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», – говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства инцидента в настоящий момент устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как уточняется на сайте, на место авиапроисшествия выехал заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев.
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