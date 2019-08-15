РИАМО – 15 авг. Пассажирский самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле в Подмосковье, причиной инцидента стало задымление в правом двигателе, по предварительным данным, 10 пассажиров обратились за медицинской помощью, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В Раменском городском округе в районе деревни Рыбаки утром в четверг пассажирский самолет Airbus А-321 совершил экстренную посадку в поле. Воздушное судно вылетело из аэропорта «Жуковский» в Симферополь. На борту находилось 226 человек, из них шесть детей. Всех пассажиров эвакуировали.

«Десять пассажиров самолета обратились за медпомощью, из них трое детей», – говорится в сообщении.

К ликвидации ЧС привлекли 23 единицы техники и 71 спасателя.

Видео с места аварийной посадки самолета A321 в Раменском>>