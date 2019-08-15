РИАМО – 15 авг. В Серпухове в промышленной зоне произошел крупный пожар общей площадью около 530 квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Инцидент произошел 14 августа.

«В 13:56 поступило сообщение о задымлении в здании цеха по адресу: Серпухов, улица Сольца, дом 1, промышленная зона. На момент прибытия наблюдалось горение внутри цеха на общей площади около 530 квадратных метров. В 18:15 – полная ликвидация пожара», – говорится в сообщении.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.