РИАМО - 15 авг. Пассажирский самолет Airbus А-321 совершил аварийную посадку в поле в Подмосковье из-за задымления в правом двигателе, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В Раменском городском округе в районе деревни Рыбаки пассажирский самолет Airbus А-321 совершил экстренную посадку в поле. Борт вылетел из аэропорта «Жуковский» в Симферополь. На борту находилось 226 человек, из них шесть детей, все люди из самолета эвакуированы. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

«По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения в 06:40 установлено, что открытого горения нет, произошло задымление правого двигателя. В 06:42 подан ствол для охлаждения двигателя и ГПС-600 на розлив топлива», – говорится в сообщении.

К ликвидации ЧС привлекли 23 единицы техники и 71 спасателя.

Видео с места аварийной посадки самолета A321 в Раменском>>