РИАМО - 15 авг. Если россиянам добавят третий выходной на неделе, то в первое время они испытают смешанное чувство свободы и дискомфорта, а после привыкнут, при этом большинство людей будут тратить дополнительный день отдыха впустую, сообщил РИАМО ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

Ранее профсоюзы направили в Минтруд РФ свои предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Мнения экспертов по данному вопросу разделились. В частности, медики считают, что новый график негативно скажется на здоровье работников – они столкнутся с ожирением.

«Как и любое новое событие в жизни, укорачивание рабочей недели человек будет проходить в несколько этапов. Сначала это будет ощущение свободы, при этом фоном будет идти ощущение непривычного дискомфорта, потому что будет ломаться устоявшийся график. То есть эмоции будут смешанные», - сказал Шабшин.

Привыкнув к новым реалиям, люди разделятся на две группы. Для одних лишний выходной станет поводом заняться самосовершенствованием, например, спортом или изучением иностранного языка. Но большинство, по словам психолога, будут тратить время впустую.

«По моему мнению, большинство людей после периода привыкания будут новое время тратить бессмысленно: смотреть телевизор, играть в игры или, может, у кого-то будет алкогольная тематика. Это будет праздное, обессмысленное времяпровождение», - заключил Шабшин.