РИАМО – 15 авг. Протяженность участка составляет более 10 километров – от МКАД до деревни Грибки, скоростное ограничение повысят до 80 километров в час, скорость увеличат на основной части шоссе, на дублерах она останется прежней, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Ежедневно по Дмитровскому шоссе проезжает более 75 тысяч автомобилей. Теперь они смогут быстрее преодолевать довольно продолжительный участок пути. Это позволит сэкономить время в поездке. Увеличение допустимой скорости движения не повлияет на безопасность. Потоки машин на шоссе четко разделены, наземных пешеходных переходов здесь нет», – заявил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Помимо всего прочего, на самых оживленных магистралях Москвы обновляют разметку.

За счет сужения других полос, появляются новые, что позволяет разгрузить плотный поток автомобилей как из Москвы, так и в Москву. Дополнительные полосы появились на 54 участках, среди которых Каширское, Киевское шоссе и Кутузовский проспект.