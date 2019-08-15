По данным МЧС, на борту А321 находилось 234 человека.
Причиной экстренной посадки стало попадание двух птиц в двигатели лайнера.
10 человек обратились за медпомощью после экстренной посадки самолета в Подмосковье.
|Температура
|+20˚C … +22˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|747 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 6 м/с
|Температура
|+14˚C … +16˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|749 мм рт. ст.
|Ветер
|СВ 6 м/с
|Температура
|+14˚C … +16˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|748 мм рт. ст.
|Ветер
|СВ 9 м/с
По данным МЧС, на борту А321 находилось 234 человека.
Причиной экстренной посадки стало попадание двух птиц в двигатели лайнера.
10 человек обратились за медпомощью после экстренной посадки самолета в Подмосковье.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии