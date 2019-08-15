РИАМО - 15 авг. В Раменском городском округе в районе деревни Рыбаки пассажирский самолет Airbus А-321 совершил экстренную посадку в поле, причиной посадки стал отказ правого двигателя, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 6:20 поступило сообщение о жесткой посадке самолета в районе деревне Рыбаки. Борт вылетел из аэропорта «Жуковский» в Симферополь. На борту находилось 234 человека, семь из них – члены экипажа», – сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших нет, разлива топлива не зафиксировано. Причиной посадки стал отказ правого двигателя, отметил представитель пресс-службы.

Он добавил, что сейчас все пассажиры из самолета эвакуированы и ожидают автобусы, которые перевезут их в зону аэропорта.

Видео с места аварийной посадки самолета A321 в Раменском>>