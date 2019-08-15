РИАМО - 15 авг. В четверг в Москве и Подмосковье днем ожидается до 25 градусов тепла, местами пройдут кратковременные дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 23-25, по области 20-25 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров. Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы и в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%.

Синоптики отмечают, что такие погодные параметры являются комфортными для человека. При такой погоде редко наблюдаются симптомы ухудшения самочувствия и обострения целого ряда заболеваний у метеочувствительных людей.