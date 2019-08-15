РИАМО – 15 авг. В четверг заслуженный экономист РФ, почетный машиностроитель РФ, почетный гражданин Подмосковья Евгений Усков отмечает свой 78-й день рождения.

Усков родился 15 августа 1941 года в деревне Каменская Егорьевского района Московской области. Он прошел путь от заводского рабочего до первого заместителя министра промышленности правительства Московской области.

Усков окончил Всесоюзный заочный машиностроительный институт по специальности «инженер-механик» в 1972 году, Межотраслевой институт повышения квалификации Государственной академии управления имени Г.К. Орджоникидзе в 1991 году.

Трудовую деятельность начал токарем Егорьевского станкостроительного завода «Комсомолец» в 1958 году, затем работал инженером-технологом на этом заводе. С 1964 по 1966 годы он проходил срочную службу в Советской армии. С 1966 по 1975 годы был инженером-технологом, начальником технологической лаборатории, начальником инструментального цеха Егорьевского станкостроительного завода.

С 1975 по 1980 годы Усков был заместителем председателя заводского комитета профсоюзов, затем – секретарем партийного комитета Егорьевского станкостроительного завода. Был депутатом двух созывов Егорьевского городского совета народных депутатов.

С 1980 по 1984 годы был инструктором отдела промышленности Московского комитета КПСС. С 1984 по 1991 годы - начальник отдела Плановой комиссии Мособлисполкома, заместитель председателя Плановой комиссии Мособлисполкома, затем – заместитель председателя комитета по экономике Мособлисполкома.

С 1991 по 1998 годы Усков был заместителем председателя, председателем комитета по экономике Мособлисполкома, затем – комитета по экономике администрации Московской области.

С 1998 по 2004 годы был первым заместителем министра промышленности правительства Московской области.

В период с 2004 года Усков занимал пост генерального директора исполнительной дирекции Московского областного союза промышленников и предпринимателей, затем – заместителя председателя Регионального объединения работодателей «Московский областной союз промышленников и предпринимателей». С ноября 2015 года Усков является советником председателя этого объединения.

Усков более 50 лет проработал в Московской области. Он награжден орденом Почета, медалями, высшими областными наградами. Усков - заслуженный экономист Российской Федерации, почетный машиностроитель Российской Федерации.

Постановлением губернатора Московской области от 2 декабря 2010 года №152-ПГ Ускову присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».