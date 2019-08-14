РИАМО - 14 авг. С января по июль 2019 года в бюджет РФ поступило более 500 миллиардов рублей от налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых органах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы УФНС России по Московской области.

«Налоговыми органами Московской области мобилизовано налогов, сборов и других обязательных платежей в сумме 501,5 миллиард рублей, что превышает уровень аналогичного периода 2018 года на 22,6 миллиарда рублей, или на 14,2%», — говорится в сообщении.

Поступления страховых взносов во внебюджетные фонды России составили 232,7 миллиарда рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 29,3 миллиарда, или на 14,2%.

Основная доля доходов консолидированного бюджета РФ формируется за счет налогов на доходы физических лиц – 145,8 миллиарда рублей, или 29,1% от общего объема; по налогу на добавленную стоимость – 144,5 миллиарда рублей, или 28,8%; по налогу на прибыль организаций – 87,3 миллиарда рублей, или 17,4%; за счет поступлений имущественных налогов – 53,7 миллиарда рублей, или 10,7%.

Самый большой прирост дали налоги на доходы физических лиц – больше, чем год назад, на 14 миллиардов рублей, или на 10,6%. Налоги на добавленную стоимость дали прирост 12,2 миллиарда рублей, или 9,2%.

В федеральный бюджет в январе-июле 2019 года перечислено 175,4 миллиарда рублей с ростом к уровню прошлого года на 6,6 миллиарда, или на 3,9%. Основной доходный источник федерального бюджета – налог на добавленную стоимость, его доля в поступлениях составила 82,4%. Второй по значимости – НДС на товары, ввозимые из республик Беларусь и Казахстан, на долю которого приходится 7% поступлений. Налогом на прибыль организаций обеспечено 6,9% от общей суммы доходов федерального бюджета.

В консолидированный бюджет Московской области за полгода поступило 326,1 миллиарда рублей, из них в областной бюджет – 248,9 миллиарда рублей, в бюджеты муниципальных образований – 77,2 миллиарда рублей.

Основной доходный источник территориального бюджета – налог на доходы физических лиц — 145,8 миллиарда рублей за полгода, или 44,7% от общей суммы доходов. Более 75,2 миллиарда рублей, или 23% от общей суммы доходов бюджета, поступило налога на прибыль организаций. Имущественных налогов поступило 53,7 миллиарда рублей, или 16,5% от общей суммы доходов.