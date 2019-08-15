РИАМО – 15 авг. В расписание нескольких электричек Казанского направления МЖД в четверг и пятницу внесут корректировки в связи с ремонтно-путевыми работами, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«С 15 на 16 августа (с 22:00 до 08:00) на станции «Куровская» Казанского направления МЖД железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности перевозок. При разработке технологических «окон» железнодорожники приняли все необходимые меры, чтобы изменения в расписании пригородных поездов были минимально возможными», – отмечается в сообщении.

На время работ движение поездов МЖД организует по соседнему пути.

В связи с этим изменится расписание нескольких пригородных поездов, выполняющих рейсы на участках Куровская – Егорьевск-2, Егорьевск-2 – Москва, Москва – Шатура, Шатура – Куровская, Куровская – Воскресенск, Куровская – Черусти.

Помимо этого, у нескольких электричек изменится время отправления и количество остановок на маршруте. Изменения коснуться остановочных пунктов: «Хрипань», «Анциферово», «Шевлягино», «Кузяево», «Подосинки», «41 километр», «49 километр», «52 километр» и «73 километр».

Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» () и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».