РИАМО – 14 авг. Около 4 тысяч заявлений получено подмосковным Росреестром в рамках реализации «лесной амнистии», говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

Два года назад принят закон о «лесной амнистии», позволяющий урегулировать проблемы, связанные с пересечениями границ участков из земель лесного фонда с границами участков, относящихся к землям иных категорий. Законом предусмотрено устранение противоречий органом регистрации прав в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в связи с пересечениями границ в срок до 1 января 2023 года.

«Так, за период действия закона о «лесной амнистии» в управление Росреестра по Московской области поступило 3808 заявлений об осуществлении учетно-регистрационных действий на объекты недвижимости, попадающие под положения статьи 60.2 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В отношении 2030 заявлений приняты решения об осуществлении учетно-регистрационных действий», – отмечается в сообщении.

Руководитель подмосковного Росреестра Татьяна Громова подчеркнула, что осенью 2017 года при управлении создана рабочая группа по вопросам реализации закона о «лесной амнистии».

«За это время в отношении 2820 земельных участков устранены пересечения с лесными участками. Кроме того, 533 земельным участкам изменена категория земель с «земли лесного фонда» на «земли сельскохозяйственного назначения» или «земли населенных пунктов», – перечислила она.

Кроме того, управление Росреестра по Московской области взаимодействует с территориальным органом Россельхознадзора в отношении существующих пересечений границ 1534 земельных участков сельскохозяйственного назначения с границами лесных участков.