РИАМО - 14 авг. Пассажирам порекомендовали пользоваться бесплатными автобусными маршрутами КМ, другими станциями метро и наземным транспортом для того, чтобы добраться до аэропорта «Внуково» в период закрытия участка «красной» ветки, сообщается на сайте аэропорта.

С 18 по 24 августа включительно для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Ограничения нужны, чтобы закончить проходку юго-западного участка строящейся Большой кольцевой линии метро.

Добраться и уехать из аэропорта можно на аэроэкспрессе, который курсирует между авиагаванью и Киевским вокзалом. Также доехать можно от метро «Рассказовка» и из аэропорта до метро «Новопеределкино».

С 18 по 24 августа на время закрытия участка Сокольнической линии метро «Мосгортранс» организует два компенсационных бесплатных маршрута – КМ1 и КМ2. На линии задействуют свыше 180 современных низкопольных автобусов большого и особо большого класса. Маршрут КМ1 свяжет станцию метро «Университет» с «Саларьево», КМ2 — «Саларьево» с «Коммунаркой». Автобусы будут останавливаться у всех закрытых станций.