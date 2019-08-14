РИАМО - 14 авг. В июне студенты географо-экологического факультета МГОУ выехали на практику в Краснодарский край, во время практики они освоили навыки анализа и оценки социально-экономических условий различных населенных пунктов, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Площадкой для ученической тренировки стали села Сукко и Варваровка, а также город Новороссийск.

«По итогам практики студенты углубили и закрепили полученные в университете знания по циклу физико- и экономико-географических дисциплин», — отмечается в материале.

Во время поездки учащиеся посетили разнообразные предприятия, в число которых вошли Детский оздоровительный лагерь санаторного типа круглогодичного функционирования «Энергетик», морские порты в Анапе, Новороссийске и селе Большой Утриш, завод винных изделий «Абрау-Дюрсо», ферма по выращиванию мидий и устриц в Большом Утрише, Дом культуры села Варваровка.