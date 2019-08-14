РИАМО - 14 авг. Резидент ОЭЗ «Дубна» получил лицензию на образовательную деятельность, компания «ВестМедГрупп» планирует на базе собственных учебных центров в Дубне и Люберцах с октября проводить повышение квалификации и переподготовку технических специалистов для больниц, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Предприятие успешно занимается производством инновационного медицинского оборудования и модернизацией учреждений здравоохранения.

«Медицинская область деятельности, специалистам которой мы доверяем свое здоровье, а подчас и жизнь, требует качественного и ответственного подхода к выполнению проектов любой сложности. <…> И очень правильный выбор стратегии резидента ОЭЗ «Дубна», когда он не только обучает собственных сотрудников, но и ведет качественную подготовку технических специалистов российских учреждений здравоохранения», - сообщил зампред правительства региона Вадим Хромов.

Программы «ВестМедГрупп» были одобрены экспертами-профессионалами. Недавно компания объявила набор в образовательные группы. Центры оборудованы учебными классами, демонстрационными залами, помещениями для практических занятий.

«Мы уделяем большое внимание подготовке квалифицированных кадров в области строительного проектирования, а также одни из немногих, кто ведет обучение сервисных инженеров монтажу и техническому обслуживанию медицинского оборудования. Для этого были разработаны специальные программы дополнительного профобразования технических специалистов учреждений здравоохранения, которые сегодня мы активно реализуем», - сообщил генеральный директор ООО «ВестМедГрупп» Александр Шондин.

Обучение в группах доступно по таким направлениям, как проектирование систем медицинского газоснабжения, их монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание, работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем электроснабжения медицинских учреждений и другим.

По итогам обучения слушателям будут выданы удостоверения о повышении квалификации и диплом, подтверждающий получение новой инженерной квалификации и дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельности.