РИАМО - 15 авг. В Московской области в четверг по программе губернатора региона откроют еще 25 новых детских площадок в ряде муниципалитетов, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

Яркие разноцветные замки, космические корабли, лесные избушки все чаще становятся отличительной чертой дворов в подмосковных городах. Особенностью этих площадок является их размер – это большие игровые комплексы площадью 450 квадратных метров.

«В 2019 году на территории Подмосковья по губернаторской программе планируется установить не менее 213 современных детских игровых площадок. Еще свыше 1,3 тысячи детских площадок будет установлено и модернизировано в ходе выполнения мероприятий программы комплексного благоустройства дворовых территорий», – отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Так же уникальные игровые комплексы будут установлены в 11 областных парках. Все работы на игровых площадках, запланированные на этот год, завершатся до 30 сентября.

«За последние шесть лет в Подмосковье уже установлено и модернизировано порядка 6,9 тысячи детских площадок, включая 772

новые детские площадки, установленные по губернаторской программе», — заключил Хайкин.

Новые площадки появятся по следующим адресам:

— городской округ Серпухов, Московское шоссе около дома № 48, поселок Пролетарский, улица Школьная, дом 1;

— городской округ Чехов, бульвар Березовая роща (улица Весенняя), ПКиО «Дружба» (с правой стороны) улицы Ильича;

— городской округ Солнечногорск, Поварово, микрорайон № 2, дома 16,17;

— Богородский округ, Ногинск, улица Гаражная, дом 1;

— городской округ Озеры, микрорайон имени Маршала Катукова, дома 25, 29;

— городской округ Павловский Посад, Евсеево, дома 5А, 7А, 8А, Большие Дворы, улица Текстильщиков, дома 1/1, 3;

— городской округ Зарайск, Ерново, дома 1,2,3,4;

— городской округ Шатура, проспект Ильича, дом 30, улица Советская, дома 32, 34;

— Воскресенский округ, Федино, двор домов 9, 10, 11;

— городской округ Электрогорск, улица Горького, дома 26, 27, 28, 31;

— городской округ Рошаль, улица Свердлова, дом 24А;

— городской округ Химки, улица 9 Мая, дома 17,18А, 18Б;

— городской округ Шатура, Мишеронский, улица Советская, дома 29, 33, 31, 45, 42, 14, 35, 37, 44, 46, 39, 40, 48, 41, 50, 8, 5, 4, 10, 12;

— Одинцовский округ, улица Кутузовская, дом 33, улица Молодежная, дом 36;

— Одинцовский округ, Звенигород, дом отдыха «Поречье», дом 7;

— городской округ Протвино, улица Ленина, дома 24Б, 24В.

— городской округ Домодедово, сквер государственного племенного завода «Константиново»; улица Гагарина, строение 1А; Каширское шоссе, дом 58; Подольский проезд, дом 4; улица Академика Туполева, дома 4, 6; улица Каширское шоссе, дома 59, 61, 63; улица Коломийца, дома 7, 9; сквер перед ЗАГСом; Каширское шоссе, дом 42.