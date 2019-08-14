РИАМО - 14 авг. Доходы бюджета Москвы от перечисления части прибыли государственных унитарных и казенных предприятий за два квартала 2019 года составили 346,6 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Москва сокращает количество убыточных государственных унитарных (ГУП) и казенных предприятий (КП). С 2010 года свою деятельность прекратило 291 такое предприятие. А за первые полгода 2019 года сокращено и реорганизовано пять ГУП и КП.

«Департамент городского имущества ежегодно проводит оценку деятельности казенных и унитарных предприятий Москвы, анализирует их экономическую эффективность и конкурентособность, планомерно сокращая число убыточных и неэффективных предприятий до оптимального уровня», - прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что, несмотря на уменьшение количества московских ГУП и КП, размер поступлений в городской бюджет от них растет.

«За два квартала 2019 года доходы в бюджет города по этой статье составили 346,6 миллиона рублей», — сказал Гаман.

Помимо расформирования убыточных ГУП и КП, некоторые предприятия город объединяет или преобразовывает в акционерные общества. А те предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города и осуществляют социальные функции, преобразовываются в бюджетные учреждения.

На сегодняшний день в Москве 78 действующих ГУП и КП .