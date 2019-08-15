РИАМО - 15 авг. В подмосковном Домодедове в четверг пройдет первый фестиваль йоги для подмосковных пенсионеров в рамках проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В мероприятии примут участие 500 пенсионеров. Гостей ожидают мастер-классы по танцам, рукоделию и физической культуре. Начало в 12:00 в городском парке «Елочки».

«В этом году на территории Подмосковья запланировано к проведению 11 массовых мероприятий, в которых примут участие более 7 тысяч граждан старшего поколения. Мы уже установили два мировых рекорда по скандинавской ходьбе и в танце «Зумба». Как известно, для йоги старости не существует. Она способна принести пользу человеческому здоровью в любом возрасте», – заявила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Вход на фестиваль свободный, занятие проведет опытный инструктор.

В фестивале также примет участие президент федерации йоги России Сергей Репин. Продолжительность мастер-класса по йоге составит полчаса.