РИАМО - 14 авг. На дополнительные выборы в совет депутатов Ступина зарегистрировались шесть человек, среди которых попали самовыдвиженцы, а также члены партий «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Выборы в Совет депутатов по одномандатному избирательному округу №11 пройдут 8 сентября в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Владимира Новоселова.

«В установленные сроки на выборы зарегистрировались шесть кандидатов в депутаты: Иван Осадчев от Партии «Единая Россия», Константин Фокин – в порядке самовыдвижения, Елена Макурина – в порядке самовыдвижения, Олег Сидоров - от Партии ЛДПР, Рамиль Юмаев – в порядке самовыдвижения, Михаил Купцов – от партии КПРФ», — сказал заместитель председателя Территориальной избирательной комиссии города Ступино Сергей Затиркин.

В округе будет работать пять избирательных участков. Избирательные участки в границах избирательного округа №11, в который входят территории Семеновского, Ивановского, Татаринова, Усад и Хатуни, будут расположены в средних школах поселка Усады, сел Ивановское, Семеновское и Хатунь, в доме культуры села Татариново. Выборы пройдут только на этих избирательных участках, остальные жители городского округа Ступино голосовать не будут.

В настоящее время идет период активной агитационной деятельности, для всех созданы равноправные условия.

«В 11-м округе проживают 5,157 тысячи избирателей, их явка очень важна, и мы надеемся, что жители проявят гражданскую позицию и проголосуют за того кандидата, которого они посчитают наиболее достойным», — отметил Сергей Затиркин.

Он добавил, что досрочное голосование для тех, кто не сможет участвовать в выборах 8 сентября по уважительной причине, будет организовано с 28 августа по 7 сентября в ТИКе, который находится по адресу: город Ступино, улица Андропова, дом №43А/2, кабинет 608 (здание администрации).

Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут проголосовать в День выборов, 8 сентября, на дому по предварительному заявлению. Также с 28 августа избиратели, проживающие в 11-м округе, смогут ознакомиться со списками избирателей и уточнить свои данные.

Территориальная избирательная комиссия работает по будням с 16:00 до 18:00, по выходным с 10:00 до 12:00 часов. Со всеми вопросами касательно выборов можно обратиться к председателю комиссии – Владимиру Назарову по телефону: 8 (496) 644-62-00.