РИАМО - 15 авг. В медиацентре столичного парка «Зарядье» в четверг откроется «Выставка Клавдии Семеновны», на которой представят совместные картины участников проекта «Московское долголетие» и шести профессиональных художников, выставка будет работать до 9 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Наш арт-проект доказывает, что в творчестве и в искусстве не существует возраста. Любой человек может научиться рисовать и освоить совершенно новые техники и стили, работая с признанными мастерами, чьи работы выставлены в лучших галереях России и мира», — сказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Под руководством кураторов - современных художников Ростана Тавасиева, Миши Most, Константина Тотибадзе, Романа Ермакова, Петра Быстрова и Игоря Мухина - было создано более 100 картин, фотографий и граффити, а также работ в стиле «бегемотопись».

Творческие лаборатории с кураторами работали с 24 июля по 4 августа. За эти дни их посетили 25 человек с высшим художественным образованием, шесть членов Союза художников, один заслуженный художник России, участники международных выставок, а также любители, которые занимаются рисованием меньше года.

В первый день работы выставки по экспозиции будут проведены авторские экскурсии. После чего на сцене большого амфитеатра парка состоится концерт, на котором можно будет послушать выступление джазовых коллективов и арт-проекта «Тенора XXI века».

Кроме того, на выставке зарегистрируют мировой рекорд – самый массовый пленэр. Во время него на керамических тарелках изобразят вид Москвы, открывающийся со стороны парка «Зарядье».