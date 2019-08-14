РИАМО - 14 авг. Правила провоза летнего спортивного инвентаря напомнила пассажирам компания «Мострансавто», бесплатно можно провести сложенный самокат или скейтборд, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«По правилам предприятия, в основе которых – статья 22 Федерального закона № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», бесплатно в автобусах разрешено провозить предметы, длина, ширина и высота которых в сумме не превышают 120 сантиметров. Это может быть самокат в сложенном виде или скейтборд», — говорится в сообщении.

Велосипеды в разобранном или сложенном виде и другие крупные предметы можно перевозить за плату в багажном отделении. Главное, чтобы их параметры в сумме не превышали 180 сантиметров.

Стоимость провоза багажа в автобусах предприятия в городском сообщении составляет 34 рубля, в пригородном – зависит от расстояния. Провоз спортинвентаря на расстояние до 25 километров стоит 34 рубля, 25-50 километров – 68 рублей. Пассажиры, которые отправляются в поездку на расстояние свыше 50 километров, заплатят за багаж 102 рубля.

Водитель может отказать в провозе спортинвентаря и другого багажа, если он препятствует входу или выходу пассажиров из транспортного средства.