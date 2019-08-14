РИАМО - 14 авг. Свыше 2 тысяч квадратных метров парковочного пространства обустроят во дворах Солнечногорска в текущем году по заявкам жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Всего до конца августа по губернаторской программе в округе планируют отремонтировать 29 дворовых территорий с общим охватом 100 домов. Новые машино-места появятся также вблизи домов № 44 и № 46 по улице Баранова. Ранее во дворе не было парковки для автомобилей, жителям приходилось парковать машины на газоне. После завершения работ по благоустройству здесь появится парковка на 70 машино-мест.

«По заявкам жителей мы предусматриваем парковочные карманы там, где это необходимо. Также производим замену контейнерных площадок, выполняем опиловку аварийных деревьев и пристально следим за качеством выполнения всех работ», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Артем Полищук.

В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева коммунальщики также заменят асфальтовое покрытие проездов и бордюрные камни, произведут монтаж нового уличного освещения, установят малые архитектурные формы, а в 24 дворах появятся новые детские игровые и спортивные площадки. Три из них — губернаторские, жители остановили свой выбор на тематике «Транспорт».