РИАМО - 14 авг. Подмосковные молодогвардейцы посетили комплекс по переработке отходов в Зарайске, где расширили свои знания о новых методах сортировки мусора и современных подходах к вопросу обращения с отходами, после чего они закрепили полученные знания в ходе экоквеста, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».

«Молодая Гвардия» и молодые люди из Зарайска посетили комплекс КПО «Экоград», который расположен на территории бывшего полигона «Соплово». Сотрудники предприятия рассказали активистам о новых технологиях сортировки мусора, применяемых на КПО, о современных подходах к решению острой проблемы обращения с отходами.

«Молодые люди смогли проследить весь производственный цикл, который проходит мусор после попадания в контейнер: от прибытия в комплекс до брекетирования вторичного сырья», — говорится в сообщении.

После экскурсии по комплексу они закрепили знания по обращению с отходами во время прохождения настольного экоквеста «Стратег», который провел руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии» Александр Толмачев.

Команды попробовали себя в роли правительства Московской области, с чистого листа построив модель обращения с отходами, и принимая решения, куда везти мусор – на полигоны или мусоропереработку. Также в ходе квеста они анализировали технологии утилизации, оценивали риски и перспективность капиталовложений.

По словам организаторов, экскурсии будут проводиться для всех желающих - от школьников до старшего поколения, а игру «Стратег» проведут в каждом муниципалитете области до конца года.