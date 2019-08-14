РИАМО - 14 авг. Сотрудники администрации поселения Кутузовское в городском округе Солнечногорск незаконно отказали поставщику в участии в электронном аукционе на устройство линии наружного освещения, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

Отстраненный от конкурса ООО «Ом-энерго» пожаловался в управление антимонопольной службы на неправомерность решения администрации.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации муниципального образования сельское поселение Кутузовское Солнечногорского района Московской области и признало жалобу ООО «Ом-энерго» обоснованной», — говорится в сообщении.

Также, Московское областное УФАС России выдало администрации обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.