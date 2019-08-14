РИАМО - 14 авг. В роддоме Орехово-Зуевской центральной городской больницы начались работы по капитальному ремонту, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Предстоит проделать огромный объем работ – будут полностью отремонтированы помещения 4 и 6 этажа с заменой горячего и холодного водоснабжения, канализационной системы, вентиляционной системы и общестроительными работами. Завершение капремонта запланировано на конец 2019 года», - рассказал главный врач Сергей Бунак.

Демонтажные работы ведутся на четвертом и шестом этаже. Там находятся эндоскопическое и гинекологические отделения. Во время ремонта они разместятся в других, уже отремонтированных помещениях. Ограничений в приеме пациенток не будет.