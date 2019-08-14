РИАМО - 14 авг. В подмосковной Коломне 7 сентября состоится пятый благотворительный забег «Пульс добра», поучаствовать в нем любителей спорта пригласили известные спортсмены, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Московской области.

«Уже традиционно «Пульс добра» поддерживают звезды российского спорта. Многократная чемпионка мир по прыжкам в высоту, легкоатлетка Мария Ласицкене, и двукратная победительница Олимпийских Игр, фехтовальщица Яна Егорян и бронзовый призер чемпионата Европы по футболу, обладатель Кубка УЕФА Роман Широков пригласили своих поклонников присоединиться к благотворительному забегу», — говорится в сообщении.

Конькобежка Екатерина Лобышева и воспитанники ее спортивной школы сами станут участниками забега.

«Ежегодно забег «Пульс добра» собирает огромное количество неравнодушных как к спорту, так и к ближнему, людей. Приятно, что в это число входят и наши прославленные атлеты, которые традиционно поддерживают нас и наравне с любителями выходят на старт», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что в этом году полумарафон в Коломне будет приурочен к 90-летию Московской области, все средства, собранные в рамках забега «Пульс добра», будут направлены на помощь детям.

Впервые на территории Московской области полумарафон прошел в 2015 году. С тех пор целью благотворительного мероприятия остается сбор средств для помощи детским домам подмосковного региона.

Соревнования пройдут сразу на нескольких дистанциях. Наиболее короткие – 300 и 600 метров, рассчитаны на детей и новичков. Профессионалы могут принять участие в полумарафоне – 21,1 километра, или командной эстафете – 2 по 10,550 километров. Регистрация проходит на сайте russiarunning.com.

Поддержать спортсменов приедут поп-группа «Градусы» и финалистка «Фабрики звезд-5», певица и телеведущая Юлианна Караулова. Старт на дистанциях забега дадут в том числе лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков, саночник, многократный чемпион олимпийских игр Альберт Демченко.