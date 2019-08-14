РИАМО – 14 авг. До конца лета москвичи могут заняться бегом на девяти специально оборудованных дорожках в парках города, на некоторых из них можно поучаствовать в бесплатных групповых пробежках, пройтись по тропам здоровья и позаниматься на спортивных тренажерах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все эти парки находятся под ведомством департамента культуры. Самые длинные из них расположены в Парке Горького (8 километров), парках «Фили» (5 километров), 50-летия Октября (4,5 километра), а также в парке Олимпийской деревни (4 километра). Город пошел навстречу растущему увлечению бегом у горожан, создав для этого всю необходимую инфраструктуру: маршруты освещены в темное время суток, а вдоль них расставлены лавочки для отдыха. Часть трасс снабдили питьевыми фонтанчиками.

«Самая длинная беговая трасса берет начало от парка искусств «Музеон» и заканчивается в природном заказнике «Воробьевы горы» – эти территории входят в состав Парка Горького. Маршрут пролегает вдоль живописных Крымской, Пушкинской и Андреевской набережных, проходит мимо знаменитой беседки-ротонды, по Крымскому и Андреевскому мостам и по Нескучному саду», – говорится в сообщении.

На этом маршруте есть три питьевых фонтанчика: у входа в парк искусств «Музеон» со стороны 3-го Голутвинского переулка, около спортивного центра и у розарии в Парке Горького. Каждую субботу в 09:00 в парке проходят бесплатные групповые пробежки. Место встречи участников – на Андреевской набережной, неподалеку от Лужнецкого метромоста. С подробной информацией и правилами участия можно ознакомиться на сайте.

Бесплатные групповые пробежки под руководством инструктора проходят и в парке 50-летия Октября. Все желающие собираются по субботам в 09:00. Место встречи – центральная аллея парка. Принять участие в тренировках могут как новички, так и опытные бегуны. Протяженность беговой дорожки – 4,5 километра. Она опоясывает всю территорию парка.

В «Сокольниках» заняться бегом можно на тропе здоровья. Она была создана в преддверии Олимпиады 1980 года и благоустроена в 2018 году. Ее протяженность составляет почти 3 километра, вдоль тропы расположены площадки со спортивными тренажерами и беседками для отдыха.

Тропа здоровья проходит по дуге от Митьковского проезда в восточной стороне парка до Майского просека и пересекает 1, 2, 3, 4, 5 и 6-й Лучевые просеки. Вдоль спортивной трассы растет множество деревьев. Кроме того, здесь есть травы, цветы, кустарники и грибы, занесенные в Красную книгу.

Рядом с тропой здоровья располагается беговой клуб (Митьковский проезд, дом №11). В нем есть комнаты для переодевания и шкафчики для хранения вещей. Питьевые фонтанчики для удобства бегунов установлены в партерной части парка.