РИАМО - 14 авг. На востоке Москвы закончился ремонт школы №1502, отремонтированный корпус осмотрел мэра Москвы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Школа находится по адресу: 2-я улица Бухвостова, дом 6. В новом учебному году в отремонтированном корпусе школы планируется обучение 347 учащихся 7-11 классов. Основными профилями обучения будут инженерный, IT и естественно-научный.

«Недавно в одном из корпусов школы №1502 был проведен ремонт и перепланировка помещений. В школу поставлено самое современное оборудование для обучения старшеклассников: лаборатории, IT-полигон и многое другое. В этом здании им будет комфортно учиться, осваивать азы будущей профессии и готовиться к поступлению в вуз», – отметил Собянин.

В типовом школьном здании 1975 года построй­ки было создано пространство, максимально приближенное к вузовскому. В корпусе открылись лекторий, 14 учебных кабинетов и 10 лабораторий по направлениям: медицинский, инженерный и академический классы.

Часть второго этажа и актовый зал использовали для размещения IT-полигона, где можно проводить занятия по программированию, робото­технике, мехатронике, графике и дизайну. В школе также появились коворкинги.

На школьном дворе обустроены игровые и прогулочные площадки, тренажерный комплекс и волейбольная площадка.

Всего во всех корпусах школы обучаются 4 092 человека, в том числе 457 дошкольников и 3 635 школьников.