РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 авг. В четверг в микрорайоне Климовск Подольска отключат холодную воду в трех многоквартирных домах из-за замены запорной арматуры, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«15 августа не будет подаваться холодная вода с 9:30 до 16:00 в квартиры домов №№3 и 5 на улице Железнодорожная и в дом №27 на улице Ленина. В это время МУП «Водоканал» будет менять запорную арматуру», – говорится в сообщении.

МУП «Водоканал» приносит жителям извинения за доставленные неудобства.