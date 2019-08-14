РИАМО - 14 авг. Посетители Музея космонавтики в Москве 16 августа смогут отправить из зала музея открытки в любую точку мира, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Музее космонавтики 16 августа в честь открытия обновленной экспозиции зала «Утро космической эры» проведут акцию «Покоряй космос с нами». Желающие смогут отправить открытку из зала музея в любую точку мира. Акция стартует в 15:00 и продлится до 18:00», – говорится в сообщении.

Гости смогут выбрать открытку из лимитированного тиража. Часть сюжетов посвящена первым достижениям советских людей в освоении космоса в 1960-1970-е годы. К примеру – запуску первой космической лаборатории, посадке станции «Луна-2» в Море Дождей 14 сентября 1959 года и первому полету человека в космос.

Обновленная экспозиция зала «Утро космической эры» – большое событие для Музея космонавтики. После проведенных работ изменилось не только оформление пространства, появилось большое количество новых подлинных экспонатов, архивных документов и фотографий.

Среди них – приборы первых космических спутников, документы о полете Юрия Гагарина и подготовке первых советских космонавтов к выходу в открытый космос, парадный мундир Павла Беляева и удостоверение космонавта №10, а также макет ракеты-носителя «Восток» с подробной схемой ее работы и жидкостный ракетный двигатель РД-107.