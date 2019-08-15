РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 авг. Дворец культуры «Подмосковье» Красногорска приглашает горожан записаться в творческие коллективы с четверга, сообщается в Instagram-аккаунте управления культуры администрации муниципалитета.

«В ДК «Подмосковье» открывается новый творческий сезон! Если ты давно мечтаешь выступать на большой сцене, участвовать в различных мероприятиях и получать новые знания, тогда приходи в дружный коллектив культурно-досугового комплекса. Запись стартует с 15 августа по будням с 16:00 до 19:00», – говорится в сообщении.

Горожане могут выбрать одно из направлений: хореография, вокальное искусство, инструментальное искусство, театральное искусство, литература, развивающие студии, изобразительное и прикладное творчество.

«А 1 сентября в 15:00 пройдет День открытых дверей, где самые лучшие коллективы Красногорска покажут свое мастерство», – заключается в сообщении.